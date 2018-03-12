Кризисная ситуация с поставками природного газа, которая последней неделей в Украине заставила остановить учебный процесс в школах, детских садах и высших учебных заведениях, доказала, что объекты социальной сферы, построенные в 60-80-годы является "пожирателями" тепловой энергии, большинство которой выбрасывается в атмосферу Станислав Игнатьев

Сколько стоит стране энергосбережения?

Колоссальную сумму - 150 млрд. Гривен Украина может сэкономить, сделав собственную экономику и общественные здания энергоэффективными. Из объектов, требующих тепломодернизации 48 процентов составляют здания социальной сферы (те же школы, детские сады, школы и т.д.), жилая застройка - 36%.

Сегодня в стране около 100 000 зданий бюджетных учреждений построено еще по старым советским стандартам и требуют комплексной термомодернизации. Это, в свою очередь, требует немалых капиталовложений в размере от 4,2 до 8500000000 долларов. Местным бюджетам это не под силу. Поэтому оптимальным решением является использование ЭСКО-механизма - привлечение инвестиций энергосервисных компаний в энергомодернизации бюджетных учреждений: утепление фасадов, подвалов, чердаков, замену окон, модернизацию освещения, установка счетчиков, индивидуальных тепловых пунктов и тому подобное.

Что такое ЭСКО?

Суть энергосервиса (или, как он еще называется, ЭСКО, от англ. ESCO, energy service company, "энергосервисная компания") заключается в том, что частный инвестор выполняет термомодернизации, профинансировав ее из собственных средств, и может получать прибыль за счет достигнутой экономии на коммунальных платежах.

Иными словами, ОСМД или детский сад практически не тратит средств на проведение работ по тепловой модернизации. Впрочем, после проведения всех работ, продолжает платить "сэкономленную" часть коммунальных платежей - но уже не ЖЭКа, а ЭСКО-компании. Так продолжается до окончания заключенного с компанией ЭСКО-договора. После окончания действия договора совладельцы дома, если это ОСМД, получают его в хорошем состоянии и самостоятельно пользуются сэкономленными деньгами. Важно, что логика ЭСКО-финансирования поощряет инвестора максимально эффективно проводить работы по термомодернизации для достижения большей экономии, а следовательно прибыли.

ЭСКО-механизм

ЭСКО-механизм - относительно новый инструмент для финансирования проектов по термомодернизации в многоквартирные дома от энергосервисных компаний.

ЭСКО-контракт предусматривает, что инвестор реализует мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме за собственные средства, которые возвращает из полученной экономии расходов на оплату потребленных ресурсов, а затем за счет этой же экономии получает прибыль в течение оговоренного в договоре периода времени.

Как правило, одним из условий ЭСКО-контракта является обязательное проведение энергетического аудита дома. Поскольку инвестор берет на себя риски получения экономии за счет внедренного проекта, то он прямо заинтересован в предыдущих расчетах потенциальной экономии. На основе данных, полученных во время энергетического аудита, оценивается окупаемость инвестиционного проекта и рассчитывается срок ЭСКО-контракта.

В чем разница между кредитом и ESCO?

Совладельцы многоквартирных домов часто спрашивают: а в чем же разница между кредитом и Энергосервис (ESCO) для внедрения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном доме?

Главным отличием, как мы уже сказали, есть - кто выступает инвестором: совладельцы дома (внутренний инвестор) или ЭСКО-компания (внешний инвестор). Соответственно, кто инвестирует, тот и получает денежную экономию от разницы потребления энергоресурсов "до и после" внедрения проекта.

Иначе говоря, оформив кредит, совладельцы самостоятельно несут расходы, связанные с реализацией проекта, но они сразу же получают экономию от внедрения энергоэффективных мероприятий. Сэкономленные средства они могут тратить по своему усмотрению, включая в том числе направлять их на погашение кредита. При заключении ЭСКО-контракта совладельцы не несут затрат на внедрение мероприятий по энергоэффективности, их платежи остаются постоянными в течение только срока действия договора, а экономию от сокращения потребления энергоресурсов они ощутят на своих кошельках только после окончания договора энергосервиса.

Таким образом, принимая решение относительно способа финансирования проекта по энергоэффективной модернизации своего дома, совладельцам следует тщательно оценить все "за" и "против" того или иного способа и посоветоваться с соответствующими специалистами.

Энергосервис сегодня

Несмотря на то, что первые энергосервисные компании появились в Украине еще в конце 1990-х, полноценно энергосервис для ОСМД еще не заработал. На сегодня известны только два случая утепления ОСМД через механизм энергосервиса. Причины - несовершенство законодательства, несет высокие риски для инвестора в форме возможной судебной тяжбы с владельцами после проведения работ, длительная окупаемость работ, риски выбора некомпетентного исполнителя (например, монтажников), недостаток финансовых и страховых продуктов для деятельности ЭСКО-компаний и др.

Обычно процедура повышения энергоэффективности многоквартирного дома предусматривает проведение 10-12 мероприятий: замену окон, утепление фасада, кровли, цоколя, модернизацию инженерных систем и тому подобное. В нынешней ситуации Украинская ESCO-компании предлагают "легкие" пакеты услуг, которые могут включать, например, реконструкция системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, освещения. Такие меры способны окупиться в течение 2-4 лет. Однако, ЭСКО-механизм для финансирования ОСМД еще требует основательного доработки. Ожидается, что для объектов бюджетной сферы (больниц, школ, детских садов) он полноценно заработает уже в ближайшее время.

Проведение закупок энергосервиса предусмотрено исключительно через систему "PROZORRO". В Украине насчитывается около 100 000 бюджетных учреждений, нуждающихся в комплексной тепловой модернизации. Если бы государство финансировало это самостоятельно, понадобилось бы около 200 000 000 000 гривен и более 10 лет, следовательно государственно-частное партнерство в форме ЭСКО-механизмов имеет огромные преимущества.

ЕСКО у цифрах

Также, впервые благодаря подготовке необходимого законодательства заработал ЭСКО-механизм для повышения энергоэффективности бюджетных учреждений. В результате в 2016 заключено 20 ЭСКО-договоров на сумму 18 млн. Грн, а в 2017 - 21 ЭСКО-договор на сумму 24 млн гривен.

Например, в городе Славутиче Киевской, между Управлением образования) и компанией "КиивЕско" подписан ЭСКО-договора по внедрению энергоэффективных мероприятий в пяти детских садах города. Еще месяц назад городской совет утверждала существенные условия для этих договоров, а уже сегодня контракты подписаны и вскоре начнутся работы.

Темпы привлечения ЭСКО-инвесторов в модернизацию бюджетной сферы впечатляют.

За несколько месяцев 2018 имеем 330 объявленных тендеров, большую часть которых уже завершено. Это означает, что в ближайшее время в около 160 бюджетных учреждениях в разных регионах Украины ожидается реализация энергоэффективных мероприятий за средства инвесторов.

По условиям договоров в детских садах будет установлено ИТР с системой автоматического погодного регулирования, а также проведены некоторые работы по утеплению зданий. Договоры подписаны сроком на 5,5 лет. Экономия тепловой энергии в детских учреждениях ежегодно будет составлять 25%.

ЭСКО-инвестор будет возвращать вложенные в энергоэффективные мероприятия инвестиции благодаря достигнутой экономии энергоресурсов.

Кроме сбережения расходов на коммунальные услуги, в детских садах улучшатся условия пребывания детей и воспитателей.