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Под Госдумой прошла акция в поддержку депутата Слуцкого
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12.03.2018 14:18
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На акцию в поддержку российского депутата Леонида Слуцкого,
которого три журналистки обвинили в домогательствах, пришло 11
человек. Участники акции считают, что обвинения Слуцкого – это
дело рук Запада Фото: Михаил Надь/Дождь На акцию пришло 11 человек.
Участники держат плакаты: "Очередные заказные обвинения
прозападных журналистов. Хватит считать нас дураками. Мы за
Слуцкого", "Запад, руки прочь от Слуцкого!" и "Леонид Слуцкий:
патриот России, враг Запада, настоящий человек".Участники акции
сказали, что пришли поддержать Слуцкого, так как симпатизируют
ЛДПР.Один из них на вопрос о том, принадлежит ли он к какой-нибудь
организации, ответил, что это его гражданская позиция.О
домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали
корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель
главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь"
Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон
разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что
переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал,
называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата,
сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с
требованием расследовать обвинения в сексуальных
домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная
группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста
заведующего кафедрой на факультете политологии.
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