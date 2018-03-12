На акцию в поддержку российского депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, пришло 11 человек. Участники акции считают, что обвинения Слуцкого – это дело рук Запада Фото: Михаил Надь/Дождь На акцию пришло 11 человек. Участники держат плакаты: "Очередные заказные обвинения прозападных журналистов. Хватит считать нас дураками. Мы за Слуцкого", "Запад, руки прочь от Слуцкого!" и "Леонид Слуцкий: патриот России, враг Запада, настоящий человек".Участники акции сказали, что пришли поддержать Слуцкого, так как симпатизируют ЛДПР.Один из них на вопрос о том, принадлежит ли он к какой-нибудь организации, ответил, что это его гражданская позиция.О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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