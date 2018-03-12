На реверсе монеты на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью "Кто, если не мы", а по кругу размещена надпись "День украинской добровольца"

Номинал монеты 10 грн, металл - сплав на основе цинка, тираж - 1000000 штук.

"Посвящена самоотверженности, мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины - участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа", - сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещен вверху на рельефном фоне надпись "Украина", под которым - малый Государственный герб Украины, слева и справа от которого цифры года чеканки - 2018; в центре - стилизованная композиция: над скрещенными мечами изображены феникса как символ возрождения; внизу - логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и полукругом номинал - "десять гривен".

На реверсе монеты на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью "Кто, если не мы", а по кругу размещена надпись "День украинской добровольца".