Народный депутат от фракции "Батьківщини" Сергей Власенко заявил, что власть готовит передачу 49% украинской газотранспортной системы в управление иностранным компаниями и назвал это "большим грабежом" украинцев. Сергей Власенко: Это не инвестиционный проект, это большая предприятие Фото: Alexander Prokopenko / ba.org.ua Он назвал планы по передаче ГТС в управление иностранным компаниям "большим грабежом" и обвинил в нем президента Украины Петра Порошенко."Власть за спиной украинцев планирует абсолютно бесплатно передать 49% нашей ГТС в управление иностранным компаниям. Идеологом этой схемы выступает главный коррупционер Украины – Петр Порошенко, – сказал Власенко. – Это не инвестиционный проект, это большая афера".Украинской ГТС должна управлять только украинская государственная компания со стопроцентной государственной собственностью, убеждены в "Батьківщине". Власенко призвал лидеров фракций объединиться вокруг законопроекта №8107, внесенного "Батьківщиной", о запрете теневой приватизации и любых манипуляций со структурой собственности украинской ГТС"Сегодня в Украине осталось два крупных богатства – украинская сельскохозяйственная земля и украинская ГТС. Оба эти богатства уникальны. По оценкам экспертов, газотранспортная система добавляет в государственный бюджет Украины более $2 млрд ежегодно", – отметил Власенко и добавил, что в 2007 году парламент дал 430 голосов в поддержку подобного законопроекта, который внесла глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко.Тимошенко на согласительный совет не пришла, так как болеет гриппом, сообщил нардеп.В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинская сторона предложила Европейской комиссии провести в начале 2018 года форум о возможностях использования украинской ГТС в контексте обеспечения энергетической безопасности Европы.29 сентября НАК "Нафтогаз України" согласовал проведение внутренней реорганизации компании "Укртрансгаз" с целью создания в ее структуре филиала "Оператор ГТС Украины".Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил 11 октября 2017 года, что привлечение европейских компаний к управлению украинской ГТС является необходимым условием для сохранения транзита газа через территорию страны.Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев 23 января 2018 года заявил, что передача украинской ГТС в управление зарубежным партнерам должна состояться в третьем квартале 2018 года, однако он не может прокомментировать, насколько реальны эти сроки. По словам главы компании, переговорами с потенциальными инвесторами занимается не НАК, а правительство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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