Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил о решении
покинуть свой пост на фоне недавних протестов в связи с убийством
журналиста Яна Куцяка. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Глава МВД Словакии уходит в отставку Фото: ЕРА
Свое решение министр объяснил желанием сохранить стабильность в
стране.Как отмечает издание, отставки Калиняка требовали
представители оппозиции. Аналогичный призыв звучал во время
недавних акций протеста.Протестующие также требовали отставки главы
правительства Роберта Фицо.27-летнего автора журналистских
расследований Куцяка и его подругу Мартину
Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в
поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали
огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его
девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями
налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные
бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в
Словакии Социал-демократической партией и организованными
преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы
прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в
убийстве журналиста и его подруги был задержан 28
февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили
Куцяка и Кушнирову.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира