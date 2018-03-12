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|СБУ проводит более 25 обысков у журналистов
|12.03.2018 14:34
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Санкционированные обыски проводятся в различных регионах страныСлужба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
СБУ. Фото: ua.112.ua
Обыски санкционированы и проводятся в разных регионах страны.
"Во время обысков изъято пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны", - сообщила в Facebook спикер спецслужбы Елена Гитлянская , пообещав подробную информацию обнародовать после завершения процессуальных действий.
Представитель СБУ отметила, что журналистская деятельность не может быть индульгенцией от ответственности за антигосударственные действия.
"К сожалению, между этих граждан есть те, кто причастен к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - добавила пресс-секретарь.
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