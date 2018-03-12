Санкционированные обыски проводятся в различных регионах страны

Обыски санкционированы и проводятся в разных регионах страны.

"Во время обысков изъято пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны", - сообщила в Facebook спикер спецслужбы Елена Гитлянская , пообещав подробную информацию обнародовать после завершения процессуальных действий.

Представитель СБУ отметила, что журналистская деятельность не может быть индульгенцией от ответственности за антигосударственные действия.