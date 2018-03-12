В марте в "Урядовому кур'єрі" опубликуют объявление о проведении
аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами,
в перечень войдет 13 специальных разрешений на участки для
геологического изучения и промышленной разработки, рассказали в
Государственной службе геологии и недр Украины. В первый аукцион не
будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами
Фото: hubs.ua В марте в газете "Урядовий кур'єр" и на сайте
Госгеонедр разместят объявление об аукционе, сообщил ,
временно исполняющий обязанности председателя службы Олег
Кирилюк."Госгеонедр подготовила перечень участков недр из 13
специальных разрешений, которые планируется выставить на аукцион с
целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной
разработки", – сообщил он.В первый аукцион не будут включены
участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как согласно
закону "О нефти и газе" предоставлять специальные разрешения на
пользование нефтегазоносными недрами можно только с учетом
результатов оценки воздействия на окружающую среду.Государственная
служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) отвечает за
государственную политику в сфере геологического изучения и
рационального использования недр и координируется Кабмином, а также
непосредственно министром экологии и природных
ресурсов. Олег Кирилюк является временно исполняющим
обязанности председателя ведомства с 25 мая 2017 года.
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