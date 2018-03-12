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|Отравление Скрипаля: Британия готова официально обвинить Россию и ввести санкции, - The Times
|12.03.2018 14:42
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Полиция и служба безопасности имеют довольно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочериБританская премьер Тереза Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Фото: thetimes.co.uk
Такое обвинение может быть сделано уже 12 марта после встречи правительственного Совета национальной безопасности, на котором министрам представят новейшие разведданные об инциденте в Солсбери, - сообщает The Times со ссылкой на правительственные источники, передает " Европейская правда" .
Высокопоставленные правительственные источники предполагают, что полиция и служба безопасности имеют довольно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери.
Ожидается, что министры получат обновленные данные сегодня утром, после чего Мэй, скорее только, сделает свое публичное заявление о причастности России.
Источник, близкий к расследованию, утверждает: вероятно, в течение следующих 48 часов будут названы те, кто причастен к отравлению.
Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленное высылки высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыва официального представительства с чемпионата мира по футболу в России.
Также ожидается, что будет сделано совместное заявление с осуждением со стороны союзников, в том числе Франции и Германии.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.