Полиция и служба безопасности имеют довольно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери

Такое обвинение может быть сделано уже 12 марта после встречи правительственного Совета национальной безопасности, на котором министрам представят новейшие разведданные об инциденте в Солсбери, - сообщает The Times со ссылкой на правительственные источники, передает " Европейская правда" .

Высокопоставленные правительственные источники предполагают, что полиция и служба безопасности имеют довольно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери.

Ожидается, что министры получат обновленные данные сегодня утром, после чего Мэй, скорее только, сделает свое публичное заявление о причастности России.

Источник, близкий к расследованию, утверждает: вероятно, в течение следующих 48 часов будут названы те, кто причастен к отравлению.

Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленное высылки высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыва официального представительства с чемпионата мира по футболу в России.

Также ожидается, что будет сделано совместное заявление с осуждением со стороны союзников, в том числе Франции и Германии.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.