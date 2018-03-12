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Студентов Стэнфордского университета прекратили отправлять на стажировку в Россию
12.03.2018 15:46
Студентов Стэнфордского университета прекратили отправлять на стажировку в Россию
Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего
Стэнфордский университет приостанавливает отправку студентов младших курсов на стажировку в Россию.
Студентов Стэнфордского университета прекратили отправлять на стажировку в Россию Фото: akcent.org.ua

Об этом сообщает The Stanford Daily .

Такое решение было принято после того, как Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего.

Третий уровень, по классификации внешнеполитического ведомства США, означает, что в бытность в стране может быть связано с "значительным риском для здоровья и безопасности".

Как сообщил глава университетского центра программ обучения за рубежом Рамон Сальдивар, правила учебного заведения запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.

Напомним, в январе прошлого года в Стэнфордском университете открылась стипендиальная программа для Украинской Ukrainian Emerging Leaders Program.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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