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Бабченко: Нет никаких выборов президента РФ в Крыму, есть операция оккупационных комендатур под управлением гауляйтера
12.03.2018 15:54
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  • Нет никаких выборов президента РФ в Крыму, есть операция оккупационных комендатур под управлением гауляйтера
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Российский журналист.

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Нет никаких выборов президента РФ в Крыму, есть операция оккупационных комендатур под управлением гауляйтера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 15.21 | комментариев: Нужно разработать новый лексический аппарат. Когда математики хотят создать новую теорию, они первым делом создают под нее математический аппарат. Чтобы было чем оперировать. Нам нужно создать новый лексический аппарат. И тогда многие вопросы отпадут сами собой.Вчера был у Ленура Ислямова на программе "Мост" на ATR. Говорили о выборах в Крыму. Словосочетание "выборы президента Российской Федерации в Крыму" сразу ставит много вопросов. Как быть? Участвовать, не участвовать? Голосовать за кого-то из оппозиционных кандидатов или не голосовать?Но смотрите, что произойдет, если использовать другой лексический аппарат. Нет никаких выборов президента Российской Федерации в Крыму. Потому что изначально вообще нет никакой Федерации. Федерация – это государственное образование, в котором субъекты имеют определенную долю независимости. А Россия – унитарное государство, управляемое не то что из одного центра, а единолично одним человеком. Нет никакого президента, потому что президент – должность выборная, а Владимир Путин – узурпатор. Захвативший власть силовым способом.Нет никаких выборов. Потому что выборы – свободное волеизъявление граждан. С допуском всех кандидатов к СМИ, возможностью создания партий, возможностью регистрации, честным голосованием и пр. А есть принудительная спецоперация по продлению срока нахождения узурпатора на троне.И нет никакого российского региона Крым. Есть оккупированная украинская территория. Следовательно, нет никаких "выборов президента Российской федерации в Крыму", а есть операция оккупационных комендатур под управлением гауляйтера на захваченной территории. Стоит применить правильную терминологию – и все, вопросы отпадают сами собой, верно?И второе. Президента России выбирают в России. Употребление оборота "выборы президента России в Крыму" не оставляет никакой другой логической цепочки, кроме той, что Крым – это тоже Россия. А если Крым – не Россия, то и сам вопрос становится бессмысленным.Видите, как все становится просто, если только лишь назвать вещи своими именами. Нет никаких "выборов". Не в чем участвовать.

Источник: Аркадий Бабченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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