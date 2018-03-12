Президент призвал страны ЕС предоставить Украине оборонительное оружие

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены Европейского Союза помогать предоставлению Украине оборонительного вооружения.

"Пришло время помогать предоставлению странами-членами ЕС оборонительного вооружения для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, информирует Зеркало недели.

Порошенко также отметил, что через четыре года с начала российской агрессии против Украины "настало время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".