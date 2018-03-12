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Порошенко попросил у стран ЕС оборонительное оружие
12.03.2018 15:54
Порошенко попросил у стран ЕС оборонительное оружие
Президент призвал страны ЕС предоставить Украине оборонительное оружие
Через четыре года с начала российской агрессии против Украины пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором.
Порошенко попросил у стран ЕС оборонительное оружие Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены Европейского Союза помогать предоставлению Украине оборонительного вооружения.

"Пришло время помогать предоставлению странами-членами ЕС оборонительного вооружения для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, информирует Зеркало недели. 

Порошенко также отметил, что через четыре года с начала российской агрессии против Украины "настало время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко  подтвердил, что Белый дом решил предоставить Украине летальную оборонительное оружие .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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