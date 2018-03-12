В Москве скончался легендарный актер Олег Табаков, сообщают российские СМИ. Ему было 82 года.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове (РФ) в семье врачей. В школьные годы занимался в театральном кружке "Молодая гвардия", а после окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова.

Свою первую роль в кино сыграл, будучи студентом третьего курса. Его дебютом стал "Тугой узел" режиссера Михаила Швейцера.

В 1956 году стал одним из основателей Студии молодых актеров, которая позже была преобразована в театр "Современник". Там Табаков играл в спектаклях "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история" и других до 1983 года. Шесть лет он занимал должность директора театра. А в 1983 году Олег Павлович перешел во МХАТ.

В 1986 году Олег Табаков основал Театр-студию, которую вскоре окрестили "Табакеркой".

Олег Табаков много работал за рубежом в качестве преподавателя и режиссера-постановщика. Он поставил более четырех десятков спектаклей в театрах Чехии, Финляндии, Германии, Дании, США и Австрии. С 1986 по 2000 год был ректором Школы-студии МХАТ, руководителем совместной аспирантской программы Школы-студии и Университета Карнеги Меллон (США).

С 2000-го Олег Табаков возглавлял Московский Художественный театр имени Чехова.

За свою карьеру Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах.

В 1968 году Табаков исполнил роль Николая Ростова в оскароносном фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". Через пять лет появился в легендарном сериале "Семнадцать мгновений весны" в образе Вальтера Шелленберга.

В 1976 году на экраны вышел фильм "12 стульев", где Табаков стал "голубым воришкой" Альхеном. В фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "д’Артаньян и три мушкетера" (1978) сыграл короля Людовика XIII.

В 1979 году в картине "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Олег Павлович воплотил образ Ильи Ильича. В том же году Табаков засветился в легендарном советском фильме "Москва слезам не верит", где сыграл женатого любовника главной героини.

В сказке "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983) Табаков сыграл женщину - мисс Эндрю. В комедии-вестерне Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов" Табаков воплотил образ владельца салуна и бармена Гарри Маккью.

Олег Табаков снимался в детских киносказках: "После дождичка в четверг", где актер сыграл Кащея Бессмертного, "Пеппи Длинныйчулок" и других. Но детям больше был известен голос Табакова – он озвучивал кота Матроскина в культовом мультфильме "Простоквашино". Также он озвучил на русском языке кота Гарфилда в одноименном американском фильме.

Среди других полюбившихся зрителю фильмов с участием Олега Табакова – "Гори, гори, моя звезда", "Достояние республики", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Ах, водевиль, водевиль…", "Любовь с привилегиями", "Ширли-мырли", "Сирота казанская", "Статский советник" и другие.

Последней киноработой Олега Табакова стала роль в фильме "Кухня. Последняя битва" 2017 года.

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