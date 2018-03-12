между этих жертв более 106 000 - мирные жители, 20000 - дети

Таковы обновленные данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Agence France Press .

По данным наблюдателей, с 15 марта 2011 погибли 353 935 человек.

Среди этих жертв более 106 000 - мирные жители. Почти 20 000 погибших - дети.

Напомним, в результате атак правительственных сил в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей .

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.