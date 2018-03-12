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|Жертвами семилетнего конфликта в Сирии стали более 350 тысяч человек
|12.03.2018 16:02
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между этих жертв более 106 000 - мирные жители, 20000 - детиВ ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 000 человек.
Фото: AFP
Таковы обновленные данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Agence France Press .
По данным наблюдателей, с 15 марта 2011 погибли 353 935 человек.
Среди этих жертв более 106 000 - мирные жители. Почти 20 000 погибших - дети.
Напомним, в результате атак правительственных сил в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей .
Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.
Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.
Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.