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Жертвами семилетнего конфликта в Сирии стали более 350 тысяч человек
12.03.2018 16:02
Жертвами семилетнего конфликта в Сирии стали более 350 тысяч человек
между этих жертв более 106 000 - мирные жители, 20000 - дети
В ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 000 человек.
Жертвами семилетнего конфликта в Сирии стали более 350 тысяч человек Фото: AFP

Таковы обновленные данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Agence France Press .

По данным наблюдателей, с 15 марта 2011 погибли 353 935 человек.

Среди этих жертв более 106 000 - мирные жители. Почти 20 000 погибших - дети.

Напомним, в результате атак правительственных сил в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей .

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности  ООН единогласно одобрил резолюцию,  которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Восточная Гута  - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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