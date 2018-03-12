Регламентный комитет Верховной Рады на своем заседании рассмотрел представления генпрокурора Украины Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и задержание нардепа от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ГПУ просит Раду дать согласие на привлечение Бакулина к уголовной ответственности Фото: Евгений Бакулин / Facebook Представления о согласии на его задержание и арест депутаты сочли законными.Комитет единогласно утвердил соответствующие выводы и направил их главе Верховной Рады с письменными объяснениями Бакулина, которые он передал комитету.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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