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Регламентный комитет признал законными представления Луценко на задержание и арест Бакулина
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12.03.2018 16:10
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Регламентный комитет Верховной Рады на своем заседании рассмотрел
представления генпрокурора Украины Юрия Луценко на привлечение к
уголовной ответственности и задержание нардепа от Оппозиционного
блока Евгения Бакулина. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке ГПУ просит Раду дать согласие на привлечение
Бакулина к уголовной ответственности Фото: Евгений Бакулин /
Facebook Представления о согласии на его задержание и арест
депутаты сочли законными.Комитет единогласно утвердил
соответствующие выводы и направил их главе Верховной Рады с
письменными объяснениями Бакулина, которые он передал комитету.С
марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз
України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины
VIII созыва.16 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко
подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к
уголовной ответственности и задержание.По версии следствия,
должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности
Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и
октябре 2011 года закупили буровые установки по
завышенной цене, в процессе закупки украли около $144
млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между
причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора
Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет
находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может
установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что
нардепа нужно объявить в розыск.
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