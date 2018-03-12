Следствие получило доступ к переписке бывшего замглавы "Нафтогазу" Александра Кацубы с дочерью экс-главы компании Евгения Бакулина Светланой, где она указала счет, на который нужно было перечислить часть украденных в ходе приобретения двух буровых установок денег, рассказал генпрокурор Юрий Луценко. Луценко (на фото) сказал, что переписка Кацубы и Бакулиной полностью подтверждает показания свидетеля по делу о закупке буровых установок Фото: gp.gov.ua "При осмотре мобильного телефона следствие увидело переписку Кацубы и Бакулиной, которая так и обозначена – "Света Бакулина", где есть намек, на счета какой компании необходимо перечислять соответствующие средства. Это доказательство полностью подтверждает показания, которые мы получили в начале этого года, о перечислении части этих средств на счет фирмы, подконтрольной дочери самого Бакулина", – заявил Луценко.Он напомнил, что дело в отношении Бакулина уже расследовалось в 2014 году, производство закрыли, так как тогда не было доказательств его личного интереса.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, рассказал, что $25 млн перечислили на счет компании, подконтрольной Светлане Бакулиной.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск.Сегодня регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, а на задержание и арест – законными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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