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Луценко показал в Раде переписку Кацубы с дочерью Бакулина, подтверждающую личный интерес экс-главы "Нафтогазу" в схеме по "вышкам Бойко"
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12.03.2018 16:26
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Следствие получило доступ к переписке бывшего замглавы "Нафтогазу"
Александра Кацубы с дочерью экс-главы компании Евгения Бакулина
Светланой, где она указала счет, на который нужно было перечислить
часть украденных в ходе приобретения двух буровых установок денег,
рассказал генпрокурор Юрий Луценко. Луценко (на фото) сказал, что
переписка Кацубы и Бакулиной полностью подтверждает показания
свидетеля по делу о закупке буровых установок Фото: gp.gov.ua "При
осмотре мобильного телефона следствие увидело переписку Кацубы и
Бакулиной, которая так и обозначена – "Света Бакулина", где есть
намек, на счета какой компании необходимо перечислять
соответствующие средства. Это доказательство полностью подтверждает
показания, которые мы получили в начале этого года, о перечислении
части этих средств на счет фирмы, подконтрольной дочери самого
Бакулина", – заявил Луценко.Он напомнил, что дело в отношении
Бакулина уже расследовалось в 2014 году, производство закрыли, так
как тогда не было доказательств его личного интереса.С марта
2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз
України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины
VIII созыва.16 февраля 2018 года Луценко подал в Верховную
Раду представление на привлечение депутата к уголовной
ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК
"Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011
года закупили буровые установки по завышенной цене, в
процессе закупки украли около $144 млн. Один из
свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, рассказал,
что $25 млн перечислили на счет компании, подконтрольной
Светлане Бакулиной.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не
может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает,
что нардепа нужно объявить в розыск.Сегодня регламентный
комитет признал мотивированным и обоснованным представление
генпрокурора на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, а
на задержание и арест – законными.
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