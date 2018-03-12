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Нужна политическая воля и реальное желание вступить в НАТО. А у руководства Украины не хватает храбрости просто подать заявку – Жданов
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12.03.2018 16:34
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Последние четыре года Украина могла бы осваивать План действий по
членству в НАТО, но власти страны ограничиваются лишь
декларированием намерений вступить в Альянс, заявил в комментарии
изданию "ГОРДОН" прежний офицер оперативного управления Генштаба
ВСУ, полковник запаса Олег Жданов. Жданов: Состояние экономики
Черногории, наверное, даже похуже нашей. Но они дали конкретные
гарантии и их приняли в НАТО Фото: Олег Жданов / Facebook "Грузия
уже лет 10 как страна-аспирант НАТО. И что с этого? Если бы нам
составили План действий по членству в Альянсе – вот это было
бы серьезно. Этот настоящий шаг вызвал бы нервную реакцию России.
Потому что это действительно было бы движение к НАТО.
Аспирант – это в принципе то же самое партнерство, что и
раньше, только название другое. К членству в НАТО мы не
приблизились. Сначала нужно выполнить ряд требований: политических,
экономических, финансовых, военных и военно-технических. Только
тогда можно будет говорить о каких-то перспективах. Понятие
"стандарты НАТО", которого на самом деле не
существует, украинские политики и военные возвели в ранг
священной мантры. В странах НАТО приняты единые системы калибров,
опознавательных знаков, связи и так далее", – подчеркнул Жданов.По
его словам, инициатива вступления в НАТО со стороны Украины должна
подкрепляться конкретными действиями."Состояние экономики
Черногории, наверное, даже похуже нашей. Но они дали конкретные
гарантии и их приняли в НАТО. Черногорцы подписали реальные
гарантии под реформирование своей экономики, военно-промышленного
комплекса и самой армии. То есть нужна политическая воля и реальное
желание вступить в Альянс. А у руководства Украины не хватает
храбрости просто подать заявку: мол, ребята, проведите у нас
инспекцию, соберите комиссию и составьте план подготовки. Они бы
приехали и сказали, что и как нужно сделать. Но пока ничего
подобного мы не видим. Вместо этого законопроект о концепции
национальной безопасности нам пишут США", – отметил собеседник.По
его мнению, пока что украинские власти ограничиваются лишь
декларированием намерений Украины стать членом Альянса."За
последние четыре года мы могли бы уже План действий по членству в
НАТО вовсю осваивать. Но у нас все ограничивается декларациями.
Разговариваем мы, конечно, красиво, но нужны конкретные шаги.
Сейчас нам нужно подать заявку, чтобы для Украины составили
программу подготовки для получения членства в Альянсе. У нас есть
военнослужащие, которые все прекрасно понимают. Не надо махать
флагом и кричать: "Мы идем в НАТО!". Хватит ходить по кругу, как на
арене цирка", – заявил Жданов.9 марта в НАТО сообщили, что признают
за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на
членство в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении
присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в
интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и
связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть
предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", –
добавили в Альянсе.При этом в НАТО уточнили, что политика в
отношении Украины остается неизменной. Украина активизировала
сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и
начала российской агрессии на Донбассе. В конце
2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает
отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017
года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины
вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что
решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на
референдуме.
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