Последние четыре года Украина могла бы осваивать План действий по членству в НАТО, но власти страны ограничиваются лишь декларированием намерений вступить в Альянс, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" прежний офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов. Жданов: Состояние экономики Черногории, наверное, даже похуже нашей. Но они дали конкретные гарантии и их приняли в НАТО Фото: Олег Жданов / Facebook "Грузия уже лет 10 как страна-аспирант НАТО. И что с этого? Если бы нам составили План действий по членству в Альянсе – вот это было бы серьезно. Этот настоящий шаг вызвал бы нервную реакцию России. Потому что это действительно было бы движение к НАТО. Аспирант – это в принципе то же самое партнерство, что и раньше, только название другое. К членству в НАТО мы не приблизились. Сначала нужно выполнить ряд требований: политических, экономических, финансовых, военных и военно-технических. Только тогда можно будет говорить о каких-то перспективах. Понятие "стандарты НАТО", которого на самом деле не существует, украинские политики и военные возвели в ранг священной мантры. В странах НАТО приняты единые системы калибров, опознавательных знаков, связи и так далее", – подчеркнул Жданов.По его словам, инициатива вступления в НАТО со стороны Украины должна подкрепляться конкретными действиями."Состояние экономики Черногории, наверное, даже похуже нашей. Но они дали конкретные гарантии и их приняли в НАТО. Черногорцы подписали реальные гарантии под реформирование своей экономики, военно-промышленного комплекса и самой армии. То есть нужна политическая воля и реальное желание вступить в Альянс. А у руководства Украины не хватает храбрости просто подать заявку: мол, ребята, проведите у нас инспекцию, соберите комиссию и составьте план подготовки. Они бы приехали и сказали, что и как нужно сделать. Но пока ничего подобного мы не видим. Вместо этого законопроект о концепции национальной безопасности нам пишут США", – отметил собеседник.По его мнению, пока что украинские власти ограничиваются лишь декларированием намерений Украины стать членом Альянса."За последние четыре года мы могли бы уже План действий по членству в НАТО вовсю осваивать. Но у нас все ограничивается декларациями. Разговариваем мы, конечно, красиво, но нужны конкретные шаги. Сейчас нам нужно подать заявку, чтобы для Украины составили программу подготовки для получения членства в Альянсе. У нас есть военнослужащие, которые все прекрасно понимают. Не надо махать флагом и кричать: "Мы идем в НАТО!". Хватит ходить по кругу, как на арене цирка", – заявил Жданов.9 марта в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в Альянсе.При этом в НАТО уточнили, что политика в отношении Украины остается неизменной. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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