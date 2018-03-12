Отец беременной украинской певицы Loboda заверил, что одобрит любой
выбор дочери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Loboda не знакомила родных со своим мужчиной Фото: lobodaofficial /
Instagram Об этом он рассказал в интервью Starhit."Отца будущего
малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я
одобряю!" – заверил он.По словам отца певицы, она старалась, чтобы
про беременность узнали как можно позже и подчеркнул, что долго в
декрете она находиться не планирует."Мы счастливы, да и дочь давно
хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина --– ей скоро будет 7
лет –-- у нас уже есть, теперь хотим внука!" – заявил
он.Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание
Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein
Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь
лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица
рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две
дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила
музыканту внука – Фрица Фиделя.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира