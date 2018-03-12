Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что боится бактерий. | Лоуренс: Я гермофоб Фото: EPA Об этом она рассказала в интервью Howard Stern Show."Я только лаю, но не кусаюсь. Я всегда говорю, как мне хочется секса, но если оглянуться в мое прошлое, я всегда спала только со своими бойфрендами. Я все время говорю, как сильно мне этого нравится, но на деле не делаю этого", – заявила она.Актриса призналась, что сейчас ни с кем не встречается и отметила, что у нее давно не было секса."Я гермофоб. Пока мне удалось избежать заболеваний, передающихся половым путем, но член очень опасен", – заявила она.Лоуренс рассказала, что всегда просит у своих партнеров медицинскую справку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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