Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Путин: Мы занимаемся здесь сельским хозяйством, а вы говорите со мной о каких-то трагедиях Фото: ЕРА В ходе посещения Путным Национального центра зерна в Краснодарском крае журналист спросил российского президента о возможной причастности к отравлению Срипаля, на что Путин ему ответил:"Мы занимаемся здесь сельским хозяйством, а вы говорите со мной о каких-то трагедиях. Разберитесь у себя сами, а потом мы обсудим это с вами". At a grain centre in Krasnodar, I just asked #Putin if Russia is behind Skripal poisoning: "We're dealing with agriculture here...& you talk to me about some tragedies. Get to the bottom of things there, then we'll discuss this." — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 12 березня 2018 р. 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили полицейского, который первым прибыл на место происшествия. Все трое впали в кому, но полицейский позже пришел в себя.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.По информации издания Salisbury Journal, 9 марта эксперты провели эксгумационные работы на кладбище в Солсбери, где похоронены жена Скрипаля Людмила и его сын Александр. Первая скончалась в 2012 году, а второй – в 2017-м.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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