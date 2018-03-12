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Герою российского "Холостяка" Криду подрили резиновую женщину
12.03.2018 17:06
В РФ певец Егор Крид принял участие в шоу "Холостяк" в качестве главного героя. Егор Крид - герой шоу "Холостяк" на российском ТВ Фото: egorkreed / Instagram Фото участниц и подарка обнародовали на странице проекта в Instagram.

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Публикация от Холостяк | Егор Крид (@holostyak.tnt) Мар 11, 2018 в 12:10 PDT
Подарок Криду вручила секс-тренер Елена Рыдкина.Она отметила, что будет бороться с сексизмом на проекте.Героем украинской версии шоу "Холостяк" стал певец Рожден Ануси.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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