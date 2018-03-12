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|Герою российского "Холостяка" Криду подрили резиновую женщину
|12.03.2018 17:06
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#тнт #холостяк #холостяк6 #холостяк6сезон #холостякнатнт #холостяктнт #егоркрид #кридПубликация от Холостяк | Егор Крид (@holostyak.tnt) Мар 11, 2018 в 12:10 PDT
Подарок Криду вручила секс-тренер Елена Рыдкина.Она отметила, что будет бороться с сексизмом на проекте.Героем украинской версии шоу "Холостяк" стал певец Рожден Ануси.
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