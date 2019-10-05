Генеральный прокурор Руслан Рябошапка договорился с главой НАБУ Артемом Сытник о закрытии уголовного производства, в котором фигурируют Хантер Байден и фирма Burisma. Об этом заявил журналист-расследователь Владимир Бойко.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе своего брифинга 4 октября 2019 забыл рассказать журналистам, что он еще 30 сентября договорился с Артемом Сытник о закрытии уголовного производства, в котором фигурируют Хантер Байден и фирма Burisma. Также будет закрыто производство в отношении экс-главы Нацбанка Валерии Гонтарева, в котором Гонтарева уже сообщено о подозрении. Для этого эти производства Рябошапка отправил в НАБУ на погребение." - Заявил Владимир Бойко и опубликовал постановление генпрокурора Руслана Рябошапка.

Главный прокурор Украины заявил в пятницу, что его ведомство пересматривает несколько дел, связанных с владельцем газовой компании Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он сказал на пресс-конференции в Житомире 4 октября, сообщает “ Интерфакс ".

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов "дела Burisma".

На вопрос, есть ли у прокуратуры доказательства каких-либо нарушений со стороны Хантера Байдена, он ответил, такой информацией не владеет.

Глава Генеральной прокуратуры также сказал, что сейчас рассматриваются 15 дел, в которых упоминается прежний министр экологии Злочевский. Ни одно из дел, связанных с Злочевским, еще не было возобновлено.

Напомним, скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским возник из-за того, что президент США обратился к лидеру другой страны с целью найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома.

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