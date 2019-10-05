Сводка Новостей
- Первый кризис в "Слуге народа", но не последний
- Правду говорить всегда легко и приятно
- Генпрокурор Рябошапка давно нашёл "дело Байдена" и передал его в НАБУ "на погребение". Документ
- "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел". Дубинский рассказал, как голосуют слуги в Раде
- Учитесь, слуги, пока мастера преподают
|Генпрокурор Рябошапка давно нашёл "дело Байдена" и передал его в НАБУ "на погребение". Документ
|05.10.2019 09:57
|
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка договорился с главой НАБУ Артемом Сытник о закрытии уголовного производства, в котором фигурируют Хантер Байден и фирма Burisma. Об этом заявил журналист-расследователь Владимир Бойко.
Главный прокурор Украины заявил в пятницу, что его ведомство пересматривает несколько дел, связанных с владельцем газовой компании Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом он сказал на пресс-конференции в Житомире 4 октября, сообщает “
На вопрос, есть ли у прокуратуры доказательства каких-либо нарушений со стороны Хантера Байдена, он ответил, такой информацией не владеет.
Глава Генеральной прокуратуры также сказал, что сейчас рассматриваются 15 дел, в которых упоминается прежний министр экологии Злочевский. Ни одно из дел, связанных с Злочевским, еще не было возобновлено.
Напомним, скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским возник из-за того, что президент США обратился к лидеру другой страны с целью найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома.