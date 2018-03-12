Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина сможет найти "разумный баланс" с Международным валютным фондом в "сложном вопросе" – требованиb повысить цены на газ в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: На сотрудничество Украины с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы Фото: ЕРА Президент назвал требованиеМВФ повысить цену на газ "сложным вопросом".Он отметил, что сотрудничество Украиныс МВФ является приоритетнымПо словам Порошенко, на сотрудничество Украины с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы, а также с ней связано принятое решение Еврокомиссии о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи."У меня нет сомнений, что разговор с Фондом нужен. Принятие Стокгольмским арбитражем решения, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствами, которые должны быть учтены. Уверен, что Министерство финансов и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", – сказал он.В МВФ требуют от Украины повысить цены на газ.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. В российской компании заявили, что не согласны с решением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины что мвф порошенко фондом Теги: политика