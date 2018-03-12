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Порошенко о требовании МВФ повысить цены на газ: Уверен, что удастся найти разумный баланс
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12.03.2018 17:14
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина сможет найти
"разумный баланс" с Международным валютным фондом в "сложном
вопросе" – требованиb повысить цены на газ в Украине. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Порошенко: На сотрудничество
Украины с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы Фото: ЕРА
Президент назвал требованиеМВФ повысить цену на газ "сложным
вопросом".Он отметил, что сотрудничество Украиныс МВФ является
приоритетнымПо словам Порошенко, на сотрудничество Украины с МВФ
рассчитывают и ориентируются инвесторы, а также с ней связано
принятое решение Еврокомиссии о предоставлении
Украине €1 млрд макрофинансовой помощи."У меня нет
сомнений, что разговор с Фондом нужен. Принятие Стокгольмским
арбитражем решения, изменение ценового паритета являются новыми
обстоятельствами, которые должны быть учтены. Уверен, что
Министерство финансов и другие переговорщики приложат максимум
усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью
сотрудничества с кредиторами и интересами украинских
домохозяйств", – сказал он.В МВФ требуют от Украины повысить
цены на газ.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате
двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд. В российской компании заявили, что не
согласны с решением.
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