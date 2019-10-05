Макс Бужанский Эмоционализм. Лукаш улыбалась. Улыбалась, как только может улыбаться женщина, над которой пытался издеваться подонок, ничего не добившийся и оказавшийся у нее в руках. Да, Петр Алексеевич прочно попал к ней в руки, и она наслаждалась этим гимном беспомощной тупости, который он исполнял на каждом шагу. Порошенко буква в букву передрал формулу Штанмайера в свой закон об особом статусе Донбасса, начала издалека Елена, небрежно помахивая каким то листом бумаги. Листок мог вполне оказаться рецептом очередной запеченой свиньи, и ей явно не нужны были подсказки, чтобы говорить о законах, чай не Петренко. Кстати, о рецептах, рядом мирно сопел Полтава, который, увы, так и не стал украшением фракции ЕС в Раде.

Моральным, я бы сказал, лидером. От партии власти не было никого, и это было позорно, ибо во первых, самый страшный порок, это трусость, а во вторых, тех, кто не хочет за себя драться, избивают намного сильнее. И всей толпой. Так и вышло. Волошин голосовал за Зеленского, и почему то ожидал, что тот станет его союзником, но было непонятно, куда тогда девать Медведчука? Макс Назаров тонко намекнул, да что врать, прямым текстом сказал, что если бы некоторые участники Майдана дали себе труд почитать соглашение об Ассоциации, на Майдан бы их не загнали все мустафы мира. Нет никакой формулы Штанмайера, уныло начал Полтава, с сомнением покосившись по сторонам. Лукаш сосредоточенно молчала, явно не готовая к этой демонстрации речевых функций. Поняв, что запекание свиней откладывается, Полтава развил успех, и сообщил, что это формула Путина.

Жаль, не весна прошлого года, мы бы услышали привычное Путина и Тимошенко. Прямо напротив Полтавы, на огромном экране бесновался Петр Алексеевич образца 16го года, хвастаясь внедрением упомянутой формулы везде, где только можно. Но тон уже задала накануне Федина, поведавшая миру о том, что это видео- поддельное.

Честно говоря, вариант- его взломали, был бы уместней, плюс, обеспечивал бы некий задел на предстоящие суды, но, что было, то было, и Полтава отчаянно заревел, мысленно проклиная партийную концепцию. Немного послушав проклятия в адрес только живого, Наташа предложила ему заткнуться, наконец, и провести так хотя пару минут. Кто вас воспитывал?- тревожно спроил Полтава тоном Маугли, впервые попавшего к людям. Не те кто вас, решительно отрезала Наташа. Лукаш слушала Полтаву все так же изумленно, сюжет о профессоре Преображенском и выступлении Шарикова можно было снимать сходу. Было принято коллективное решение предложить Полтаве не быть животным, но он выбрал быть и удрал, напоследок посоветовав всем не быть малороссами и стать украинцами. Смотрел он в этот момент почему то на Михальчишина, и я подумал, что Европейская Солидарность прямо сейчас потеряет килограммов сто пятьдесят живого веса. Но инстинкт самосохранения взял своё, и он исчез в ночи, видимо навсегда, то есть, недели на три. Заступиться за Президента было некому, следовательно это сделала Лукаш, напомнившая, что Президент сейчас вынужден разгребать то, что натворил сумрачный внешнеполитический гений Порошенко. И тут Синютка потребовал вернуть деятельность украинских партий в ОРДЛО.

Да в чем проблема?- читалось на лицах слушателей, хотя сейчас переведем БПП через кпп и они могут начинать агитацию в Донецке, нужно спешить, теряем время. А я, кстати, 5 лет вас, баранов, спрашивала, почему вы подписали в Минске сначала выборы, а потом контроль над границей, напомнила ему Наташа. А там вообще не важен порядок, как хочешь, так и выполняй, игриво хохотнул Синютка. Господи, какое же счастье, что мы вашу шарманку на выборах выключили, выдохнул Волошин. Секундочку, не ваши ли кретины нам годами выносили мозг Минском?- уточнил у Синютки Лямец. Синютка понял, что дело плохо, и немного поучил Лямца цифрам и экономике. Это вызвало восторг у Гладких, который прикинул, каких размеров был бы нос Синютки от вранья, будь тот Пиноккио, а не тем, чем был. Горбаль вспомнил, размышляя о программе Кабмина, что миллион рабочих мест хотел создать еще Ющенко.

И таки создал, причем не один, а 5, жаль только, что не у нас, а за границей. Заскучать не успели, потому что Кучеренко неожиданно спародировал наших юных грантоедок-реформаторок, и почему то захотел посмотреть реформы, например образовательные, в цифрах, а не слайдах. Кабмин Кучеренко очень нравился, но туда нужен был еще буквально один человек, который бы умел хотя что то делать. Проблема в стране со стратегиями, сокрушался Горбаль, и я понимающе кивнул.

Мы окружены гениальными тактиками, украл, обналичил, внес залог. Вот вырастет индекс Герфендаля и Гиршельда, а как после этого смотреть в глаза друг другу?- переживал Кучеренко. Да что тут переживать, вся программа, как в Буратино, крэкс, пэкс, фэкс- хмыкнула Лукаш. Нефедов теоретик- предположил Кучеренко.

Теоретик чего?- живо заинтересовался Гладких.

Выяснилось, что ничего, и всё встало на свои места. В программе уряда, неизвестно откуда то содранной, написано, что мы будем защищать океаны- ржал Завгородний. Ну будем, мать их, куда ж теперь деваться, злобно скрипнул зубами я. Простите, а почему человек, который говорит, что он препод Бостонского универа, работает не в Бостоне, а Миловановым?- пытался понять Гладких. См пункт про океаны, мрачно окрысился я мысленно, проклиная всё на свете. Власть били ногами, пачками завоевывая симпатии зрителей, я с интересом слушал, размышляя, кто ж тот гений, решивший подарить Медведчуку симпатии аудитории трех его каналов. Узнал много нового о людях, которые разрешили приватизировать все на свете.

Я голосовал против, даже с трибуны выступил против, но все равно залился краской. Кстати, а на кой черт нам минэконом развития, если мы решили, что государство неэффективный владелец и должно все продать?- заинтересовался Михальчишин. Океаны?- предположил я. Чаплыга терзал тень неизвестного мне Мушака, причем в описанных в Википедии подробностях.

Выяснилось, что упомянутый Мушак был какое то время за кулисами, но, трезво прикинув перспективы ночи с Чаплыгой, удрал в направлении ранее удравшего Полтавы. Только выдохся Чаплыга, и в Мушака вцепился Кучеренко, а потом, войдя в раж, очень удачно изобразил Гонтареву на фото с Петром и Мариной, и даже уточнил у Чаплыги, похоже ли показал сломанную ногу? Похоже, но явно дешевле, чем оригинал, одобрил Чаплыга. И вообще, мы что, сами не замутили бы пирамиду ОВГЗ дешевле 18%?- лихо подмигнул он Кучеренко. Да на раз!- задорно помахал ладонью в ответ тот. Скажите, а как вышло, что паршивые порохоботы третьего сорта умудрились только за месяц заполучить влияние на всю вертикаль власти?- изумлялся Назаров. Место проклято?- предположил я. Очень важно для украинцев говорить правду, горькую правду, продолжил Макс. Я мрачно усмехнулся вспомнив, как сказал горькую правду про одиозное издание НВ. И получил поддержку людей с миллионными аудиториями и коллективное письмо-донос девяноста восьми никому неизвестных доярок от журналистики и еще чего то там. Да надо говорить правду. Срочно. Потом будет уже незачем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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