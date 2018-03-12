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Новиков: В президиум Верховного суда РФ подана жалоба по иску о незаконной регистрации Путина на выборах президента
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12.03.2018 18:02
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Адвокат Илья Новиков сообщил, что после выборов президента в
Конституционный суд России подадут жалобу по поводу регистрации
кандидатом Владимира Путина. Новиков: Мы имеем дело с чем-то
вроде суеверного страха побеспокоить верховную власть даже по
мелочам Фото: Мустафа Умеров / Facebook "Ксения окончательно
определилась с тем, что после выборов будет подана жалоба в
Конституционный суд о нарушении ЦИК ч. 3 ст. 81 Конституции. Делать
это до выборов нет смысла, мы наверняка получили бы короткую
отказную отписку без шансов на нормальное обсуждение вопроса о
предельном количестве президентских сроков и как их следует
считать. Поэтому жалобу в КС будем готовить тщательно и подадим в
течение этой весны", – рассказал он.Адвокат отметил ,что две
необходимых для подачи жалобы инстанции в Верховном суде юристы
Собчак уже прошли."У нас остается еще право два раза
обратиться в главный суд в порядке надзора, и мы решили им
воспользоваться, в основном для полноты картины. Для меня одна из
целей этого процесса – зафиксировать положение дел на верхнем этаже
российской судебной системе по состоянию на 2018 год. При этом в
надзорной инстанции в качестве повода жалобы годится не любое
нарушение закона, а только такое, которое нарушает единство
судебной практики. Верховный суд нам такое нарушение подарил.
Путина почему-то не признали заинтересованным лицом по иску, в
результате удовлетворения которого он мог выбыть из гонки", –
пояснил Новиков.Адвокат отметил, что ему непонятны мотивы судей."Не
шло ведь речи о том, чтобы тащить президента в суд лично. Казалось
бы, ничего не стоило посадить на соседний стул с представителями
ЦИК представителя кандидата Путина. У меня такое чувство, что мы
имеем дело с чем-то вроде суеверного страха побеспокоить верховную
власть даже по мелочам. Если в президиуме на это смотрят иначе,
теперь у них есть шанс высказаться", – подытожил он.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209482025047323
Собчак подала в главный суд России жалобу на регистрацию
Путина в качестве кандидата в президенты 14 февраля. В
иске она просила суд отменить постановление ЦИК России от 6
февраля, которым действующий президент РФ был официально
зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Суд отказал в
удовлетворении иска и 26 февраля отклонил апелляцию
Собчак на это решение.Собчак подчеркивала, что Путин уже
трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ,
больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот
пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо
не может занимать должность президента Российской Федерации более
двух сроков подряд“.
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