Внефракционный народный депутат Надежда Савченко отправилась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из России, сообщили в пресс-службе нардепа. Сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", – говорится в сообщении.12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана."Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что нардеп за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса" может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине. "После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новой СБУ испортились", – отметила нардеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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