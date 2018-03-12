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В пресс-службе Савченко заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ
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12.03.2018 18:10
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко отправилась в
Парламентскую ассамблею Совета Европы, где у нее запланированы
встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских
политзаключенных из России, сообщили в пресс-службе нардепа.
Сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызвали на
допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Надежда Савченко находится с
рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с
европарламентариями по вопросам освобождения украинских
политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других
документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", –
говорится в сообщении.12 марта Луценко сообщил, что Савченко
вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса"
Владимира Рубана."Служба безопасности Украины направила народному
депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, тем не менее
сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны", – сказал
глава ГПУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что нардеп за
неделю уведомила парламент о своей командировке за границу.8
марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в
Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение
объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава
СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.
Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия
с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.Савченко заявляла, что арест главы "Офицерского корпуса"
может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.
"После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения
Рубана как переговорщика с новой СБУ
испортились", – отметила нардеп.
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