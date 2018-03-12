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9 марта глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан заявил, что
операция по его задержанию была спланирована офицером спецполка с
позывным Кедр. Журналист Ольга Решетилова заявила, что встречалась
с этим человеком в ходе расследования о деле относительно расстрела
в феврале 2016 года мобильной группы по борьбе с контрабандой под
руководством Андрея Галущенко. Решетилова: Удивительно, что, как
оказалось впоследствии, Кедр – довольно известная личность в
определенных кругах Фото: Ольга Решетилова / Facebook Она
рассказала, что узнала об этом человеке в ходе расследования о деле
относительно расстрела в феврале 2016 года мобильной группы по
борьбе с контрабандой под руководством Андрея Галущенко (Эндрю)."В
ходе расследования по делу Эндрю (которое еще не опубликовано,
однако всему свое время) я узнала, что военных прокуроров, в том
числе Кулика и Юхимовича (Константина Кулика и Павла
Юхимовича. – ), во время следственных действий в серой
зоне сопровождал некий Кедр из 8-го полка. И поскольку прокурорские
на контакт не шли, мне сказали, что у него может быть много
информации. Кто такой Кедр, на тот момент я не знала. Удивительно,
что, как оказалось впоследствии, Кедр – довольно известная
личность в определенных кругах", – написала журналист.Она
рассказала, что позвонила Балову и попросила встретиться, но он "в
довольно грубой форме" отказал."Но через некоторое время он
позвонил сам. "Тебя еще нужна информация? У тебя есть 24 часа, чтоб
приехать в Краматорск", – безапелляционно сообщил мне Кедр. Но
я была в Херсоне, занималась другим делом и Крам ну никак не входил
в мои планы на ближайшие 24 часа. Через несколько дней Кедр снова
позвонил. И дал мне уже 12 часов, чтобы приехать, потому что через
12 часов он выезжает на задание. На тот момент я уже навела справки
в тех же узких кругах, где Пашу знают как немного балабола, немного
любителя подзаработать, но в том, что у него действительно может
быть ценная инфа, мало кто сомневался. Информация мне была ну очень
нужна, но я не люблю, когда мне ставят ультиматумы. Я не поехала в
Крам, написала, что когда буду в зоне АТО, подъеду в любой
населенный пункт, какой он скажет", – отметила Решетилова.По
ее словам, через день Балов написал ей с предложением встретиться в
Киеве. Журналист добавила, что поехала на встречу."Мы часа два
разговаривали с Кедром, за соседним столиком сидели два вооруженных
чувака – подчиненные Кедра – и контролировали
ситуацию", – написала она.По мнению Решетиловой, Балов
"считает себя офигенным мачо и прекрасным манипулятором"."Суть его
речей сводилась к одному: не трогай Матиоса (главного военного
прокурора Анатолия Матиоса. – ) и Юхимовича, они
нормальные ребята, дай им закончить расследование. И почти все
виновные в смерти Эндрю уже ликвидированы, осталось еще немного.
Кедр рассказывал, что Матиос часто помогал с финансированием его
группы и вообще они давно сотрудничают. И да, Кедр признал, что это
он ликвидировал Багги (Армена Багиряна, командира 13-го батальона
народной милиции "ЛНР")", – рассказала журналист.По словам
журналиста, позже от одного высокопоставленного чиновника она
узнала, что "Багги Кедру заказали Матиос и еще два человека, и
стоила эта операция $20 тыс."."Хотя, как утверждают мои источники,
перед Кедром стояла задача похитить Багги и притащить на
подконтрольную территорию. Кедр говорит, что так все и
планировалось, но произошла перестрелка с людьми Багги, он начал
убегать и якобы в него попали свои. В эту версию Кедра я не верю,
потому что звучит она как-то неправдоподобно", – написала
Решетилова.Она добавила, что считает неслучайным появление Балова в
деле Рубана.
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1804946742870806
Позже журналист сообщила, что ей позвонил знакомый и сказал,
что ее номер ищет спикер Министерства внутренних дел Украины Артем
Шевченко.Через некоторое время журналисту позвонил Балов, который
призвал ее "принять меры"."Я хочу сказать, что реально не знаю
достоверно о роли Кедра в истории с Рубаном. Возможно, у него и
правда была благородная цель спасти Порошенко (президента
Украины Петра Порошенко. – ) от покушения. Это же тоже
нельзя исключать, правда? И я понимаю, что Паша сейчас в той
неприятной ситуации, когда, что бы ты ни сделал, прошлое
настигает... Но, Паша, прасти, пост убрать не могу, потому что это
вызовет еще больше вопросов, прежде только к тебе. А какие еще меры
принимать, я не знаю. Ну разве подумаю о мерах
безопасности", – написала она.Решетилова добавила, что у нее
есть вопросы к Шевченко. "Я хочу спросить у Артема Шевченко: я
правильно понимаю, что вы, чиновник МВД, пробивали мой номер для
Кедра, который очень недвусмысленно требовал от меня убрать пост и
намекал на последствия? Вы у него тоже пресс-секретарем
подрабатываете? Я уже молчу о том, что мой номер у него должен был
быть и не исключено, что он вас привлек для силы воздействия, так
сказать", – заявила журналист.Она добавила, что теперь знает о
связях Балова не только с прокуратурой и СБУ, но и с МВД.
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1805442876154526
8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское"
в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение
объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Рубан
заявил в суде, что операция по его задержанию "была
спланирована офицером спецполка с позывным Кедр". По словам
подозреваемого, именно этому человеку принадлежит автомобиль, на
котором он двигался.
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