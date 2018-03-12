У Хью Гранта родился третий общий ребенок с актрисой и продюсером
из Швеции Анной Эберштейн. В семье Гранта произошло пополнение
Фото: EPA Об этом она рассказала в эфире шоу Watch What Happens
Live with Andy Cohen.В ответ на вопрос, не удивляет ли ее
количество детей Гранта за последние несколько лет, Херли сказала,
что на прошлой неделе у него родился уже пятый ребенок.По мнению
Херли, с рождением детей Грант перешел на новую ступень
развития.Херли и Грант были вместе на протяжении 13 лет. Они
расстались в 2000-м году.Мать новорожденного ребенка – актриса и
продюсер из Швеции Анна Эберштейн.Для Гранта ребенок стал третьим
совместным с Эберштейн. В 2012 году у них родился сын, в
2015-м – дочь. Кроме того, у актера есть двое детей от бывшей
секретарши, китаянки Тинглан Хонг – Табита и Феликс.
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