ЛДНР вернется в Украину в качестве некоего анклава «русского мира» и будет подрывать идеологическую стройность нашей чудесной страны? Не будет.
Там три миллиона человек и они в любом случае будут малозаметны в 30-миллионной стране.
В Украине придется притормозить украинизацию и насаждение «правильной» истории? Нет, не придется.
По вышеуказанной причине.
Да, в донецком заповеднике какое-то время останется русский и памятники Ленину, но никто не запретит вам запрещать жителям Харькова или Одессы говорить на родном языке.
Но даже если допустить, что каким-то чудом принудительная украинизация будет приостановлена, это правда такая большая трагедия? Вы же сами русофобские посты на русском пишите…
В украинском парламенте будет заседать Пушилин?
Ну, во-первых, не факт, что будет.
А, во-вторых, ну и что? Медведчук же вон заседает и ничего, Земля не налетела на небесную ось.
Путин будет контролировать Киев через Донецк? Ну бред же.
Контролировать Киев как и раньше будет Вашингтон, как вы и хотели.
А что там будет Путин делать в Донецке не суть важно, потому что сейчас он там делает вообще все, что хочет.
ОРДЛО каким-то образом получит право вето на вступление Украины в НАТО? Каким?
Да, собственно, а кто вас вообще берет в НАТО?
Совершенно бесспорно, что страны Европы сейчас костьми лягут, чтобы не взять в НАТО Украину и не привыкнуть случайно в войну с РФ.
Как раз с Донецком в составе шансы выше.
В страну вольются миллионы людей, которых вы ненавидите и вы боитесь себя не сдержать?
Ну, во-первых, недержание это болезнь и тут претензии не к ним, а к вам.
А, во-вторых, вам же без разницы кого ненавидеть.
Сейчас Донецка нет, но вы ненавидите вату, Зеленского и просто всех, кто что-то пытается вам сказать.
Так что по сути ничего не поменяется.
А то, что возрастет вероятность получить ответку в бубен даже, наверное, хорошо.
Может, перед тем как открыть рот вы теперь будете оглядываться…
Так что, дорогие патриоты, какие рациональные причины бояться того, что в Украину вернется эта часть территории?
Какой же именно капитуляции вы боитесь?