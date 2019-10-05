Вячеслав Чечило

Я бы даже сказал, доедает. Но что, собственно, имеется в виду под капитуляцией?

ЛДНР вернется в Украину в качестве некоего анклава «русского мира» и будет подрывать идеологическую стройность нашей чудесной страны? Не будет.

Там три миллиона человек и они в любом случае будут малозаметны в 30-миллионной стране.



В Украине придется притормозить украинизацию и насаждение «правильной» истории? Нет, не придется.

По вышеуказанной причине.

Да, в донецком заповеднике какое-то время останется русский и памятники Ленину, но никто не запретит вам запрещать жителям Харькова или Одессы говорить на родном языке.

Но даже если допустить, что каким-то чудом принудительная украинизация будет приостановлена, это правда такая большая трагедия? Вы же сами русофобские посты на русском пишите…



В украинском парламенте будет заседать Пушилин?

Ну, во-первых, не факт, что будет.

А, во-вторых, ну и что? Медведчук же вон заседает и ничего, Земля не налетела на небесную ось.



Путин будет контролировать Киев через Донецк? Ну бред же.

Контролировать Киев как и раньше будет Вашингтон, как вы и хотели.

А что там будет Путин делать в Донецке не суть важно, потому что сейчас он там делает вообще все, что хочет.



ОРДЛО каким-то образом получит право вето на вступление Украины в НАТО? Каким?

Да, собственно, а кто вас вообще берет в НАТО?

Совершенно бесспорно, что страны Европы сейчас костьми лягут, чтобы не взять в НАТО Украину и не привыкнуть случайно в войну с РФ.

Как раз с Донецком в составе шансы выше.



В страну вольются миллионы людей, которых вы ненавидите и вы боитесь себя не сдержать?

Ну, во-первых, недержание это болезнь и тут претензии не к ним, а к вам.

А, во-вторых, вам же без разницы кого ненавидеть.

Сейчас Донецка нет, но вы ненавидите вату, Зеленского и просто всех, кто что-то пытается вам сказать.

Так что по сути ничего не поменяется.

А то, что возрастет вероятность получить ответку в бубен даже, наверное, хорошо.

Может, перед тем как открыть рот вы теперь будете оглядываться…



Так что, дорогие патриоты, какие рациональные причины бояться того, что в Украину вернется эта часть территории?

Какой же именно капитуляции вы боитесь?