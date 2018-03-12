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Порошенко о Нацбюро финансовой безопасности: На пушечный выстрел никто из силовиков не подойдет к бизнесу
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12.03.2018 18:34
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Государственное бюро
финансовой безопасности станет интеллектуально-аналитическим
центром, работа которого будет базироваться на использование
современных риск-ориентированных методов криминального анализа.
Порошенко считает качественным законопроект о Госбюро финансовой
безопасности Фото: ЕРА По его словам, законопроект о Госбюро
финансовой безопасности "качественный и отвечает на много
вопросов"."Главная цель, которую мы ставили при разработке
указанного законопроекта – на пушечный выстрел никто из
силовиков, ни СБУ, ни Прокуратура, ни НАБУ, ни полиция – никто
не сможет подойти к двери бизнеса ", – заявил президент.Он
отметил, что бюро должно стать новой аналитической службой, а не
силовым органом. "Интеллектуально-аналитическим центром,
работа которого будет базироваться на использование современных
риск-ориентированных методов криминального анализа. Ведь именно так
сейчас проявляют реальные и потенциальные правонарушения в
экономической сфере по всему миру. Никто не ходит ни обысками, ни
с" маски-шоу ", – подчеркнул Порошенко.В декабре прошлого года
Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной
Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение
нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "Бюро должно стать
не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным
центром, работа которого будет базироваться на использовании
современных риск-ориентированных методов криминального
анализа".
28 февраля 2018 года Южанина сообщила в Facebook, что
законопроект готов и опубликовала его.
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