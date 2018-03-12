На данный момент нет прогресса в освобождении украинских заложников, находящихся в РФ и удерживаемых боевиками на Донбассе, а потому следует усилить в этом процессе роль европейской дипломатии, убежден президент Украины Петр Порошенко. Сегодня Могерини посетила Киев Фото: president.gov.ua "Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников в Донбассе", – подчеркнул Порошенко.Он напомнил, что после последнего крупного обмена удерживаемыми лицами в декабре 2017 года прогресс в этом вопросе не наблюдается, несмотря на "совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне"."Это касается как заложников, которых они незаконно удерживают на оккупированной территории, так и политических пленных, политических заложников, содержащихся в тюрьмах Российской Федерации, включая Сущенко, Сенцова (удерживаемый в РФ украинский журналист Роман Сущенко. осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов. – ), крымских татар и многих других", – отметил украинский президент. 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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