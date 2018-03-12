В пресс-службе председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко слова бизнесмена Андрея Ковальчука о ее вещах в чемоданах назвали "бредом", пишет РБК. Андрей Ковальчук говорил, что в чемоданах хранятся не только его вещи, но и Валентины Матвиенко Фото: EPA (архив) В телефонном разговоре с завхозом посольства РФ в Аргентине Игорем Роговым подозреваемый в огранизации контрабанды 400 кг кокаина бизнесмен Андрей Ковальчук утверждал, что в чемоданах, кроме его вещей, также находилось имущество председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Такая информация есть в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился корреспондент РБК.В июле 2017 года Ковальчук по телефону интересовался у Рогова о состоянии его чемоданов, которые хранились в школе при посольстве. Подозреваемый упомянул, что в них находятся "его вещи, вещи Абянова (бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов. – "ГОРДОН") и даже якобы вещи Матвиенко, имея в виду, бесспорно, председателя Совета Федерации Матвиенко", сказано в показаниях свидетеля Рогова. По словам завхоза посольства, во время этого разговора Андрей Ковальчук был взволнован, спросил и еще раз уточнил: "У вас все нормально, у вас точно все нормально?". Как пишет РБК, в пресс-службе Валентины Матвиенко заявили, что не будут комментировать слова Ковальчука, назвав их "бредом" и посоветовав обратиться к "источнику этого бреда".В материалах дела, также сказано, что Ковальчук представлялся работникам посольства РФ в Аргентине сотрудником МИД России и называл фамилии высокопоставленных чиновников. 22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы. По делу о переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али Абянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Близнюк и Александр Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL."Росбалт" со ссылкой на источники сообщал, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности министерства иностранных дел РФ. Издание "Настоящее время" нашло фото, где фигурант "кокаинового дела" запечатлен на приеме с первым секретарем посольства РФ в Аргентине Олегом Воробьевым. При этом в МИД РФ утверждали, что Ковальчук не является сотрудником посольства.По словам Ковальчука, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Он заявил, что факт покупки подтверждают чеки и свидетельства очевидцев. Груз разместили в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал друг Ковальчука Али Абянов. В ноябре того же года Абянова уволили, и при передаче дел новому завхозу он предупредил, что в помещении хранятся вещи Ковальчука. Ковальчук был задержан в ночь на 2 марта в пригороде немецкого Берлина по запросу Интерпола. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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