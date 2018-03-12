66-летний мужчина заявил, что пытался поджечь здание спецслужбы в знак протеста. Подожгли стену приемной ФСБ РФ Фото: skurkys.livejournal.com 66-летний мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную и устроил поджог.По данным агентства, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста.У мужчины изъяли плакат оппозиционного содержания, сообщил собеседник ТАСС. Полицейские составили в отношении задержанного административный протокол по статье "мелкое хулиганство".РБК пишет, что задержанного зовут Александр Зыков. К приемной спецслужбы он пришел с фотографией президента России и оскорбительной надписью в его адрес. Кроме того, на плакате стояла подпись "астраханский партизан", рассказал источник издания.По словам источника, Зыков часто проходил лечение в психиатрических медицинских учреждениях. Его направили в московскую психиатрическую больницу №4.Последним, кто поджигал здание ФСБ, был художник-акционист Петр Павленский. В ночь на 9 ноября 2015 года он провел акцию "Угроза", во время которой поджег двери управления российской спецслужбы на Лубянке.8 июня 2016 года Павленский был приговорен Мещанским судом Москвы к штрафу в 500 тыс. руб. (около 230 тыс. грн), возмещению ущерба в размере 481 тыс. руб. (около 220 тыс. грн) и освобожден из зала суда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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