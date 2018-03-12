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В миссии ОБСЕ сообщили, что ситуация в Закарпатье спокойная
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12.03.2018 19:22
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Специальная мониторинговая задача ОБСЕ усилила мониторинг ситуации
в Закарпатье – непрерывное патрулирование ведется из
Ивано-Франковска. По данным наблюдателей, ситуация в области
спокойная, сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг. ОБСЕ
работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах Фото: OSCE SMM -
Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook "Факты заключаются
в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о
ряде инцидентов, произошедших в помещении, где находится офис
Закарпатского союза венгров. В общем, по нашим наблюдениям,
ситуация в этом районе остается спокойной", – заявил Хуг.Он
напомнил, что ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10
городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом
ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и
Киеве.Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в
Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4 марта глава
Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что
правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в
нападении. По его словам, "вероятный организатор – иностранец
находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры
Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную
мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта министр иностранных дел Венгрии
Петер Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область
Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто
отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на
венгерское меньшинство".СММ ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в
Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.
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