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Адвокат заявил, что Генпрокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении Саакашвили
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12.03.2018 19:30
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Адвокат лидера "Руха нових сил" Михаила Саакашвили Руслан
Чернолуцкий убежден, что Генеральная прокуратура Украины остановила
расследование уголовного производства по статье о содействии
преступной организации, "признав необоснованность подозрения
Саакашвили". 12 февраля Саакашвили выдворили из Украины Фото: ЕРА
"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины
решила остановить уголовное производство по Саакашвили, тем самым
признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях
Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который
заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за
пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о
международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в
обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", –
сообщил Чернолуцкий.Издание пишет, что в постановлении за подписью
начальника отдела приоритетных поручений департамента
международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава
Домбровского говорится, что досудебное расследование остановлено в
связи с "необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках
международного сотрудничества".8 декабря 2017 года Саакашвили
задержали в Киеве и поместили в изолятор временного
содержания. Его подозревают в получении из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей
телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между
Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко,
представителем Курченко, имя которого не называется, а также
человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Политик
заявлял, что с Курченко не знаком и денег от
него не брал.Днем 12 февраля 2018 года Саакашвили в одном из
киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме,
его вывезли в Польшу, оттуда он отправился в Нидерланды.
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