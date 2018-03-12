Следствие установило, что вещество, которым были отравлены прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, ранее производилось в России. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй обещала объявить о мерах, которые правительство примет в связи с инцидентом в Солсбери Фото: EPA "Сейчас уже понятно, что отравление Скрипаля и его дочери вызвал разработанный в России нервный агент, применяемый в военных целях. Этот тип нервно-паралитических веществ известен как "Новичок". По данным лучших мировых военных экспертов Оборонно-технической лаборатории, привлеченных к расследованию, Россия ранее производила этот агент и до сих пор сохраняет возможность его производить", – сказала Мэй."Россия с большой вероятностью стоит за покушением на Сергея и Юлию Скрипалей", – добавила она.По ее словам, существует только два возможных объяснения тому, как отравляющее вещество попало в Солсбери, где была совершено набег."Либо это был акт прямого действия российского государства против нашей страны, либо российское правительство утратило контроль над катастрофически опасными нервно-паралитическими веществами, в результате чего они попали в чужие руки", – отметила глава правительства.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, за которым стоят власти РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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