Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о специальном досудебном расследовании в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, 7 марта стало известно, что Печерский суд удовлетворил ходатайство. Защита бизнесмена намерена обжаловать решение суда. Обвинение оценивает убытки от деятельности Курченко в 5,3 млрд грн Фото: korrespondent.net "Судья не имел права принимать такое решение. В связи с этим просим его отменить. И хотя в принципе в законе не сказано о том, что его оспаривают, мы настаиваем на этом", – сообщил Сухов.По словам защитника, у него уже есть опыт обжалования постановлений, которые не подлежат обжалованию."И Высший специализированный суд подтверждал, что жалоба может быть подана. Поэтому посмотрим", – подчеркнул Сухов.Во времена президентства Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.20 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что обвинение оценивает убытки от деятельности Курченко в 5,3 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ.Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о специальном досудебном расследовании в отношении Курченко, 7 марта стало известно, что Печерский суд удовлетворил ходатайство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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