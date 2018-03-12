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Парубий: Верховная Рада может сделать четверг днем кадровых назначений
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12.03.2018 20:18
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15 марта украинский парламент рассмотрит кадровые вопросы и снятие
депутатской прикосновенности с нардепа от Оппозиционного блока
Евгения Бакулина, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Парубий: Кадровые вопросы даже не требуют включения в порядок
дня сессии Фото: rada.gov.ua "Обязательно. Это еще один момент,
который крайне важен на четверг. Согласно регламента, сегодня был
последний день для решения комитета. Комитет регламентный сегодня
собрался, принял решение. Теперь парламент должен в течение семи
дней рассмотреть это на своем заседании, скорее только, в четверг",
– рассказал он.Спикер Верховной Рады отметил, что вопрос Бакулина
будет рассматриваться наряду с кадровыми вопросами."Мы можем
сделать четверг днем кадровых назначений. Конечно, для этого надо
завершить все политические консультации. Но мне кажется, зная
настроения во фракциях, что введение кадровых вопросов в один день
станет залогом успеха и результативного голосования", – сообщил
Парубий.Спикер ВР отметил, что часть "Народного фронта" настроена
на голосование по кадровым вопросам, а консультации
продолжаются."Кадровые вопросы даже не требуют включения в порядок
дня сессии. Каждое из этих вопросов имеет все необходимые выводы
комитетов и прошли все необходимые процедуры. Например, по ЦИК еще
идет процедура спецпроверки каждого из членов, они еще не могут
быть вынесены", – пояснил он.16 февраля 2018 года генпрокурор
Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на
привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По
версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО
"Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили
буровые установки по завышенной цене, в процессе
закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя
которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к
схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не
может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает,
что нардепа нужно объявить в розыск.Регламентный комитет Верховной
Рады признал мотивированным и обоснованным представление
Луценко на привлечение к уголовной ответственности Бакулина.С марта
2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз
України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины
VIII созыва.
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