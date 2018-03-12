Если Москва не предоставит убедительного ответа о причинах отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон будет расценивать этот случай как применение Россией силы против Соединенного Королевства. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй обещала объявить о мерах, которые правительство примет в связи с инцидентом в Солсбери Фото: EPA По ее словам, глава МИД Борис Джонсон потребовал от дипломата предоставить сведения о программе производства в России вещества "Новичок", которым, по данным следствия, были отравлены отец и дочь Скрипали, а также офицер полиции Ник Бейли."В среду мы внимательно изучим ответ россиян. Если ответ не будет убедительным, правительство будет расценивать случай как незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства", – сказала Мэй.В этом случае премьер пообещала проинформировать парламент о мерах, которые Лондон примет в ответ."Покушение на убийство с использованием боевого нервно-паралитического вещества в британском городе не было просто преступлением против Скрипалей. Это был непродуманный и безответственный акт против Соединенного Королевства, который подверг риску невинных гражданских лиц", – отметила Мэй.Она добавила, что в настоящий момент угроза общественной безопасности в связи с применением отравляющего вещества является низкой.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.Министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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