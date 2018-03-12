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Ультиматум Лондона. Мэй потребовала от России объяснений по поводу отравления Скрипаля до вечера 13 марта
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12.03.2018 20:42
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Если Москва не предоставит убедительного ответа о причинах
отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля и его дочери, Лондон будет расценивать этот случай как
применение Россией силы против Соединенного Королевства. Об этом
заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй обещала
объявить о мерах, которые правительство примет в связи с инцидентом
в Солсбери Фото: EPA По ее словам, глава МИД Борис Джонсон
потребовал от дипломата предоставить сведения о программе
производства в России вещества "Новичок", которым, по данным
следствия, были отравлены отец и дочь Скрипали, а также офицер
полиции Ник Бейли."В среду мы внимательно изучим ответ россиян.
Если ответ не будет убедительным, правительство будет расценивать
случай как незаконное применение силы Россией против Соединенного
Королевства", – сказала Мэй.В этом случае премьер пообещала
проинформировать парламент о мерах, которые Лондон примет в
ответ."Покушение на убийство с использованием боевого
нервно-паралитического вещества в британском городе не было просто
преступлением против Скрипалей. Это был непродуманный и
безответственный акт против Соединенного Королевства, который
подверг риску невинных гражданских лиц", – отметила Мэй.Она
добавила, что в настоящий момент угроза общественной безопасности в
связи с применением отравляющего вещества является
низкой.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4
марта с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, что, по
данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический
агент "Новичок", разработанный в России.Министр иностранных дел
Борис Джонсон заявлял, что Британия будет жестко реагировать
на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном
чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал,
что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы
нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили
Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где
пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний
офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу
Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в
результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали.
В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.
Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
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