На экс-нардепа Пашинского, которому вчера вручили подозрение в совершении уголовного преступления, объявлена охота. Об этом заявил Андрей Портнов.

"Друзья, крупное вознаграждение за любую информацию о попытке в течении нескольких предстоящих дней, до избрания меры пресечения, отъезда из Киева этого существа" - Заявил Андрей Портнов.

"Расставили людей в аэропортах на случай свала Пашинского из страны. Проскользнет только в парандже." - Заявил Анатолий Шарий.

Напомним, в пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.

"ГБР сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. Сейчас просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет", - написал в Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

Сергей Пашинский, который ночью 31 декабря 2016 года стрелял в человека, считает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по этому делу в качестве мести со стороны известного юриста и правозащитника Андрея Портнова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 октября.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу – "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова", - сообщил Пашинский.

Сергей Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана.

"Реанимация старого дела в отношении меня – это, прежде только, месть за то, что после Революции Достоинства ему (Портнову - Ред.) пришлось расстаться с украденными активами", - считает экс-нардеп.

Пашинский подчеркнул, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года.

"Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, – любой человек в такой ситуации должен защищать свою семью и себя", - пояснил Пашинский.

Причиной того, что экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение спустя несколько лет после того, как он стрелял в Вячеслава Химикуса стало то, что он перестал быть высокопоставленным чиновником и потерял возможность оказывать давление на власть. Об этом "Стране" рассказала адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова.

"Как происходило вручение - мне неизвестно, узнали о вручении подозрения из новостей со ссылкой на ГБР. Судя по сообщению ГБР, теперь будет суд относительно избрания меры пресечения подозреваемому. Причиной того, что спустя столько времени вручили подозрение стало то, что он (Пашинский - Ред.) перестал быть высокопоставленным лицом, которое имело рычаги влияния на следствие. Влияние с целью замять дело" - сообщила "Стране" Марина Паринова.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

А в сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

Интересы Химикуса представляет юридическая команда известного юриста Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследованиеуголовного дела против Пашинского.

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