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|На Пашинского объявлена охота - проскользнет только в парандже
|05.10.2019 13:00
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На экс-нардепа Пашинского, которому вчера вручили подозрение в совершении уголовного преступления, объявлена охота. Об этом заявил Андрей Портнов.
Напомним, в пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.
Сергей Пашинский, который ночью 31 декабря 2016 года стрелял в человека, считает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по этому делу в качестве мести со стороны известного юриста и правозащитника Андрея Портнова.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 октября.
Сергей Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана.
Пашинский подчеркнул, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года.
Причиной того, что экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение спустя несколько лет после того, как он стрелял в Вячеслава Химикуса стало то, что он перестал быть высокопоставленным чиновником и потерял возможность оказывать давление на власть. Об этом
Напомним, вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.
Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".
В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.
А в сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.
Интересы Химикуса представляет юридическая команда известного юриста Андрея Портнова. Именно по их обращению Генпрокуратура возобновило расследованиеуголовного дела против Пашинского.