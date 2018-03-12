Начальник департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко сообщил, что граждан Украины вербовали для работы в России, а затем подбрасывали им наркотики, чтобы шантажировать. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крищенко заявил, что завербованным гражданам Украины подбрасывали наркотики в России Фото: mvs.gov.ua По словам начальника департамента, в прошлом году украинские оперативники разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая вербовала граждан в Украине для работы в России. В РФ украинцам подбрасывали наркотики и приговаривали к тюремным срокам."По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Тем, кто соглашается на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", – рассказал он.Крищенко сообщил, что завербованным работникам еще на территории Украины выдавали "служебные" мобильные телефоны."Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре, его тут же задерживают", – уточнил он.По словам Крищенко, между завербованных были люди разных возрастных категорий – студенты, люди в возрасте, семейные пары. Он подчеркнул, что большинство украинцев попали в Россию обманным путем.Дело в отношении ООО "Экспедиция" слушается в Соломенском суде Киева. На скамье подсудимых находится пять человек. Крищенко отметил, что война на Донбассе не закрыла границу с Россией, что дает возможность преступникам беспрепятственно приезжать в Украину.В феврале 2016 года в Федеральной службе РФ по контролю за наркотиками обвинили спецслужбы Украины в намеренной наркотизации российской молодежи. Отмечалось, что украинцы с помощью запрещенных препаратов формируют у юных россиян "антиобщественные настроения".В ноябре правозащитник Мария Томак сообщила, что граждан Украины заманивают на работу в Россию, отбирают документы и заставляют торговать наркотиками, за отказ сажают в тюрьму. По ее словам, в трудовое рабство в РФ попали сотни украинцев.В феврале 2017 года в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел России заявили о задержании 47 украинцев по подозрению в причастности к международному наркосиндикату. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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