Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что обменивается
продуктами с президентом России Владимиром Путиным. Меркель
подтвердила, что иногда высылает Путину пиво Фото: ЕРА Ранее в
книге "От первого лица" Путин рассказал в интервью российскому
тележурналисту Андрею Кондрашову, что со времен своей работы в
резидентуре КГБ в Германии полюбил пиво из городка Радеберга в
Восточной Германии."Известно, что российский президент с
удовольствием пьет немецкое пиво. И иногда возникает возможность
для обмена", – рассказала Меркель.Она сообщила, что в обмен на
пиво однажды получила от Путина "очень хорошую копченую рыбу".
Канцлер не уточнила, какого сорта была рыба. В "Немецкой
волне" предположили, что речь идет о вобле, название
которой не переводится на немецкий язык, поскольку этот сорт
рыбы неизвестен в Германии.
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