Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что обменивается продуктами с президентом России Владимиром Путиным. Меркель подтвердила, что иногда высылает Путину пиво Фото: ЕРА Ранее в книге "От первого лица" Путин рассказал в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Германии полюбил пиво из городка Радеберга в Восточной Германии."Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво. И иногда возникает возможность для обмена", – рассказала Меркель.Она сообщила, что в обмен на пиво однажды получила от Путина "очень хорошую копченую рыбу". Канцлер не уточнила, какого сорта была рыба. В "Немецкой волне" предположили, что речь идет о вобле, название которой не переводится на немецкий язык, поскольку этот сорт рыбы неизвестен в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что германии меркель пиво канцлер Теги: мир