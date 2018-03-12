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Меркель сообщила, что Путин присылает ей рыбу в обмен на пиво
12.03.2018 21:22
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что обменивается продуктами с президентом России Владимиром Путиным. Меркель подтвердила, что иногда высылает Путину пиво Фото: ЕРА Ранее в книге "От первого лица" Путин рассказал в интервью российскому тележурналисту Андрею Кондрашову, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Германии полюбил пиво из городка Радеберга в Восточной Германии."Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво. И иногда возникает возможность для обмена", – рассказала Меркель.Она сообщила, что в обмен на пиво однажды получила от Путина "очень хорошую копченую рыбу". Канцлер не уточнила, какого сорта была рыба. В "Немецкой волне" предположили, что речь идет о вобле, название которой не переводится на немецкий язык, поскольку этот сорт рыбы неизвестен в Германии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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