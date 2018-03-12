Британия ведет против России информационную кампанию, основанную на провокации. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй об ответственности Москвы за попытку убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова призвала Лондон рассказать об убийствах Литвиненко и Березовского Фото: EPA По словам Захаровой, в Британии идет "очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".Она также призвала Лондон рассказать об итогах расследования дел о гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и предпринимателя Бориса Березовского, которые назвала загадочными.Захарова добавила, что "Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны".66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, выступая в Палате общин, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.Министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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