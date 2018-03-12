Главный врач больницы, где умер российский актер и режиссер Олег Табаков, заявил, что он умер не мучаясь. Табаков умер 12 марта Фото: teatr_tabakova / Instagram "Могу только одно сказать – он ушел, не мучаясь", – сообщил в комментарии "Московскому комсомольцу" главный врач Первой градской больницы Москвы, где умер Табаков, Алексей Свет.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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