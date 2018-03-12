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Причиной смерти Табакова стал сердечный приступ
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12.03.2018 21:38
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Главный врач больницы, где умер российский актер и режиссер Олег
Табаков, заявил, что он умер не мучаясь. Табаков умер 12 марта
Фото: teatr_tabakova / Instagram "Могу только одно сказать –
он ушел, не мучаясь", – сообщил в комментарии "Московскому
комсомольцу" главный врач Первой градской больницы Москвы, где умер
Табаков, Алексей Свет.82-летнего Табакова госпитализировали
днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно,
что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной
которого были зубные импланты.Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти
художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова
сообщили 12 марта.
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