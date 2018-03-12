Англия заявляет о возможности бойкота финальной части мирового футбольного первенства, потому что "не умеет проигрывать", считает экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Блаттер напомнил, что только ФИФА может принять решение о переносе или отмене турнира Фото: EPA "Футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти 2 миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России", – заявил Блаттер.Единственная организация, уполномоченная принять решение об отмене или переносе соревнований, – это ФИФА, однако никаких оснований говорить об антироссийских настроениях в ней нет, считает он.Призывы властей Великобритании бойкотировать мировое первенство Блаттер пояснил тем, что англичане "не умеют проигрывать".Россия получила право организации финальной стадии чемпионата мира в 2010 году, когда ФИФА возглавлял Блаттер. 2 июня 2015 года чиновник объявил о своей отставке с поста главы организации. Это произошло на фоне крупного коррупционного скандала в ФИФА.6 марта 2018 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае, если будет доказана причастность России к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон может снизить уровень представительства на футбольном чемпионате мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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