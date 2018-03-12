Российский историк и политолог Валерий Соловей отметил, что сборная России по футболу может победить на чемпионате мира в 2018 году в связи с неявкой других команд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соловей: В связи с неявкой других команд россияне могут сыграть в финале с сербами Фото: Олег Снов / Facebook Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей в Facebook."Кажется, у сборной России появляется шанс стать чемпионом мира по футболу. В связи с неявкой других команд. Или сыграть в финале с сербами", – отметил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2041709472766095&id=100007811864378 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта Мэй сообщила, выступая в Палате общин, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.Министр иностранных дел Борис Джонсон заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки скрипаля россии году других связи Теги: мир