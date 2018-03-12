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|Пономарев заявил, что Путин намеренно провоцирует НАТО на обострение отношений
|12.03.2018 22:26
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https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10156265455825802
По его мнению, цель Путина – создание обстановки военной истерии внутри страны для поднятия рейтинга и попытка раскола НАТО, часть членов которой не хочет эскалации с Россией.Пономарев также напомнил, что единственный раз, когда НАТО задействовали 5 статью устава – была террористическая нападение 11 сентября 2001 года в США.Статья 5 североатлантического договора от 4 апреля 1949 года предусматривает создание системы коллективной защиты: стороны договора соглашаются, что вооруженное набег на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как набег на них всех, и если такое произойдет, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, в Солсбери был применен нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. До вечера 13 марта посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением отца и дочери Скрипалей, иначе Великобритания будет расценивать случившееся как недружественный акт применения силы, отметила премьер.
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