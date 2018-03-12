В коалиционном соглашении нового правительства консерваторов и
социал-демократов Германии говорится о нарушении Россией
международного права и необходимости введения миротворцев на
Донбасс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Союз
консерваторов и социал-демократов Германии подписал коалиционное
соглашение Фото: ЕРА В тексте коалиционного соглашения
отмечается, что "российская политика, включая положение с правами
человека, представляет собой значительный регресс", и говорится о
нарушении РФ "международного права и европейского миропорядка"
аннексией Крыма и вмешательством на украинском Донбассе.Германия и
Франция намерены работать над окончанием конфликта в Украине и
реализацией Минских договоренностей. Наиболее важным правящая
коалиция считает соблюдение перемирия, отвод тяжелых вооружений и
вооруженных формирований, чего планируют достичь путем
введения на Донбасс миротворцев ООН.Особенно большую надежду на
миротворцев возлагают социал-демократы, которые предложили включить
в итоговый документ пункт о частичной отмене санкций ЕС с России в
ответ на реализацию идеи с миротворцами. Предложение не было
поддержано. В итоговом документе говорится о готовности "вести
диалог" об отмене санкций в случае выполнения Россией Минских
договоренностей.4 марта Социал-демократическая
партия Германии выступила за создание коалиции с
блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой
Меркель. Согласно договоренностям от 7 февраля, должность
канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ
получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут
три поста в новом правительстве.
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