В коалиционном соглашении нового правительства консерваторов и социал-демократов Германии говорится о нарушении Россией международного права и необходимости введения миротворцев на Донбасс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Союз консерваторов и социал-демократов Германии подписал коалиционное соглашение Фото: ЕРА В тексте коалиционного соглашения отмечается, что "российская политика, включая положение с правами человека, представляет собой значительный регресс", и говорится о нарушении РФ "международного права и европейского миропорядка" аннексией Крыма и вмешательством на украинском Донбассе.Германия и Франция намерены работать над окончанием конфликта в Украине и реализацией Минских договоренностей. Наиболее важным правящая коалиция считает соблюдение перемирия, отвод тяжелых вооружений и вооруженных формирований, чего планируют достичь путем введения на Донбасс миротворцев ООН.Особенно большую надежду на миротворцев возлагают социал-демократы, которые предложили включить в итоговый документ пункт о частичной отмене санкций ЕС с России в ответ на реализацию идеи с миротворцами. Предложение не было поддержано. В итоговом документе говорится о готовности "вести диалог" об отмене санкций в случае выполнения Россией Минских договоренностей.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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