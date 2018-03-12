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Мэй заявила об ответственности России за отравление Скрипаля, в Непале разбился самолет, умер Табаков. Главное за день
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12.03.2018 22:42
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 12
марта. Ключевые события первого дня недели Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным
следствия, при покушении на бывшего сотрудника российской разведки
Сергея Скрипаля в Солсбери был применен нервно-паралитический
агент "Новичок", разработанный в России.До вечера 13 марта
посольство РФ в Лондоне должно объяснить случай с отравлением
Скрипаля, иначе Великобритания будет расценивать
случившееся как недружественный акт применения силы, отметила
премьер.До 15 сентября 2018 года продлены санкции Европейского
союза за агрессию против Украины в отношении 150 физических и
38 юридических лиц.Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние
переговоры между ЕС, Украиной и Россией о поставках и транзите
газа, заявила в Киеве высший представитель Европейского союза по
вопросам внешней политики и безопасности Федерика
Могерини.Регламентный комитет Верховной Рады признал
мотивированным и обоснованным представление генпрокурора Юрий
Луценко на привлечение экс-главы НАК "Нафтогаз України", нардепа от
Оппозиционного блока Евгения Бакулина к уголовной
ответственности, задержание и арест.Луценко призвал нардепа пойти
на сделку со следствием.Бакулин сообщил комитету, что находится на
лечении.Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что
внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на
допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана, однако она уехала за границу.Пресс-служба депутата
сообщила, что Савченко находится в Парламентской ассамблее
Совета Европы с запланированным рабочим визитом.Служба безопасности
Украины провела более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц,
которые, по ее данным, способствуют стране-агрессору. В
частности, следственные действия проводились в квартире
киевского журналиста Юрия Лукашина.Игорь Рептюх завоевал на
Паралимпиаде в Пхенчхане третье золото для украинской
сборной, выиграв лыжную гонку на 20 км между спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Украина
получила в третий день соревнований серебро и бронзу.В столице
Непала Катманду при посадке разбился пассажирский самолет рейсом из
Дакки. Погибли 49 человек из 71, находившегося на борту.Министр
внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил о решении покинуть
свой пост на фоне недавних протестов в связи с убийством журналиста
Яна Куцяка.В Москве на 83-м году жизни скончался актер и режиссер,
художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.
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