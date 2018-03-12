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Мининформполитикы подготовило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
12.03.2018 22:42
Мининформполитикы подготовило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
В список вошел 21 ресурс
Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить в стране.
Мининформполитикы подготовило новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Согласно ответу, в новый перечень сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс, сообщает "Интерфакс-Украина" .

В частности, в предложенном перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.190 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) .

К характеристике каждого ресурса добавляются ссылки на материалы из этих сайтов.

Отмечается, что этот перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитикы в соответствии с положениями Доктрины информационной политики Украины, передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае положительного заключения экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции" , - отмечается в МИП.

Напомним, что 19 июня  Министерство информполитики обнародовало перечень сайтов, содержащих информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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