В НБУ сообщили, что 14 марта презентуют новые монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине планируют заменить банкноты до 10 грн на монеты Фото: ЕРА (иллюстративное изображение) Монеты со временем заменят находящиеся в обращении банкноты соответствующих номиналов."Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", – сообщили в Нацбанке.В НБУ отметили, что обновление национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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